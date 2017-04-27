Деньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУ

27 апреля 2017, 12:09 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Денежные средства, поступившие на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций КР в помощь пострадавшим от кыргызстанцев, перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" 16 января 2017 года в Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР

Напомним, что на спецсчет МЧС КР от населения поступило 100 млн 499 тысяч 300 сомов.

По просьбе самих пострадавших, данные финансовые средства, с которых будет осуществляться дальнейшая оплата текущих и иных расходов по их требованию, в том числе на покупку жилья, будет производиться в безналичной форме, посредством банковского перевода средств с одного счета на другой.

Также по просьбе самих же пострадавших, во избежание разного рода махинаций и в целях рационального использования выделенных денежных средств, процесс покупки жилья будет отслеживаться правительственной комиссией.

В связи с перечислением денежных средств на приобретение жилья, отпадет необходимость во временном жилье для родственников погибших и пострадавших, оплачиваемом государством. В этой связи по согласованию с ними, временные жилища будут освобождены.

Также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпания "ACT Airlines", которой принадлежал самолет, потерпевший крушение.