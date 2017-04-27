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Депутат советует правительству принять участие в ярмарке доноров для решения вопроса обеспечения чистой питьевой водой

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422878-ru.html

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27 апреля 2017, 11:52       Комментарии

Депутат Алмазбек Баатырбеков ("Кыргызстан") предложил правительству принять участие в ярмарке доноров в арабских странах для решения вопроса с обеспечением чистой питьевой водой айыл окмоту.
Как сказал он 27 апреля на заседании парламента, около 40% айыл окмоту не обеспечены чистой питьевой водой. По его данным, на эти цели необходимо 24,5 млрд сомов.
В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ответил, что работа введется. "Нужно 21 млрд сомов, есть источники финансирования", - сказал он и добавил, что правительство учтет предложение о ярмарке доноров.
Кроме того депутат напомнил, что за годы независимости было 28 премьер-министров. "Многие из них не отчитались о своей работе. Вы отчитались о своей работе и рассказали о том, какие были сдвиги", - сказал А.Баатырбеков.

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