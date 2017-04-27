Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Со спецсчета МЧС перечислены деньги родственникам погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в Дачи СУСо спецсчета МЧС перечислены деньги родственникам погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в Дачи СУЖивотный страх оппозиции перед преемником. Кто же этот мистер X?Животный страх оппозиции перед преемником. Кто же этот мистер X?

В Жогорку Кенеше заслушивают отчет о деятельности правительства за 2016 год

 

Фотографии: akipress.kg

                   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422877-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: "Правительством разработан проект Госпрограммы развития ирригаций"

Депутат: На сайте правительства нет отчета

Депутат предложила правительству готовить не только ежегодные отчеты, но и ежеквартальные

В этом году правительство отремонтирует аварийные школы

Депутат предложил правительству сотрудничество с арабскими странами по воде

27 апреля 2017, 12:07       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 27 апреля представил отчет о деятельности правительства за 2016 год Жогорку Кенешу.
Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр выступил с докладом о достижениях и приоритетах правительства за отчетный период. Глава правительства проинформировал о социально-экономической ситуации в стране, о мерах по поддержке сельского хозяйства, реформировании системы управления энергоотраслью, о результатах работы в борьбе с коррупцией, мерах предпринимаемых для развития бизнеса и других аспектах работы правительства страны.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум