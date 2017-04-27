В Жогорку Кенеше заслушивают отчет о деятельности правительства за 2016 год

27 апреля 2017, 12:07 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 27 апреля представил отчет о деятельности правительства за 2016 год Жогорку Кенешу.

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр выступил с докладом о достижениях и приоритетах правительства за отчетный период. Глава правительства проинформировал о социально-экономической ситуации в стране, о мерах по поддержке сельского хозяйства, реформировании системы управления энергоотраслью, о результатах работы в борьбе с коррупцией, мерах предпринимаемых для развития бизнеса и других аспектах работы правительства страны.