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Деньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУДеньги со спецсчета МЧС перечислены родственникам погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы в с.Дача СУВ Жогорку Кенеше заслушивают отчет о деятельности правительства за 2016 годВ Жогорку Кенеше заслушивают отчет о деятельности правительства за 2016 год

Со спецсчета МЧС перечислены деньги родственникам погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в Дачи СУ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422876-ru.html

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27 апреля 2017, 12:08       Комментарии

Денежные средства, поступившие на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций в помощь пострадавшим от кыргызстанцев, перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавших в результате авиакатастрофы самолета "Боинг-747" 16 января 2017 года близ аэропорта "Манас". Как сообщает пресс-служба правительства, на спецсчет МЧС КР от населения поступило 100 млн 499 тыс. 300 сомов.
"По просьбе самих пострадавших, данные финансовые средства, с которых будет осуществляться дальнейшая оплата текущих и иных расходов по их требованию, в том числе на покупку жилья, будет производиться в безналичной форме посредством банковского перевода средств с одного счета на другой", - говорится в сообщении.
Также по просьбе самих же пострадавших во избежание разного рода махинаций и в целях рационального использования выделенных денежных средств, процесс покупки жилья будет отслеживать правительственная комиссия.
В связи с перечислением денежных средств на приобретение жилья отпадет необходимость во временном жилье для родственников погибших и пострадавших, оплачиваемом государством. В этой связи по согласованию с ними временные жилища будут освобождены.
Как отмечает пресс-служба, также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал самолет, потерпевший крушение.
Самолет "Боинг 747-400", выполнявший рейс карго назначения по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, утром 16 января потерпел крушение в районе аэропорта "Манас".
В результате погибли 39 человек, четверо из которых - члены экипажа авиалайнера.
На борту самолета было почти 86 тонн различного груза, в том числе почтовые посылки.
"Боинг" заходил на посадку с востока на запад, однако не смог сесть и перелетел взлетно-посадочную полосу и через километр врезался в жилые дома в поселке Дачи СУ, которые располагаются недалеко от взлетно-посадочной полосы за территорией аэропорта. На месте крушения вспыхнул пожар.
При крушении самолет сравнял с землей территорию площадью около 5 гектаров.

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