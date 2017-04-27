Со спецсчета МЧС перечислены деньги родственникам погибших и пострадавшим при авиакатастрофе в Дачи СУ

27 апреля 2017, 12:08 Комментарии

Денежные средства, поступившие на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций в помощь пострадавшим от кыргызстанцев, перечислены на персональные банковские счета родственников погибших граждан и пострадавших в результате авиакатастрофы самолета "Боинг-747" 16 января 2017 года близ аэропорта "Манас". Как сообщает пресс-служба правительства, на спецсчет МЧС КР от населения поступило 100 млн 499 тыс. 300 сомов.

"По просьбе самих пострадавших, данные финансовые средства, с которых будет осуществляться дальнейшая оплата текущих и иных расходов по их требованию, в том числе на покупку жилья, будет производиться в безналичной форме посредством банковского перевода средств с одного счета на другой", - говорится в сообщении.

Также по просьбе самих же пострадавших во избежание разного рода махинаций и в целях рационального использования выделенных денежных средств, процесс покупки жилья будет отслеживать правительственная комиссия.

В связи с перечислением денежных средств на приобретение жилья отпадет необходимость во временном жилье для родственников погибших и пострадавших, оплачиваемом государством. В этой связи по согласованию с ними временные жилища будут освобождены.

Как отмечает пресс-служба, также ожидается поступление денежной компенсации от турецкой авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал самолет, потерпевший крушение.

Самолет "Боинг 747-400", выполнявший рейс карго назначения по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, утром 16 января потерпел крушение в районе аэропорта "Манас".

В результате погибли 39 человек, четверо из которых - члены экипажа авиалайнера.

На борту самолета было почти 86 тонн различного груза, в том числе почтовые посылки.

"Боинг" заходил на посадку с востока на запад, однако не смог сесть и перелетел взлетно-посадочную полосу и через километр врезался в жилые дома в поселке Дачи СУ, которые располагаются недалеко от взлетно-посадочной полосы за территорией аэропорта. На месте крушения вспыхнул пожар.

При крушении самолет сравнял с землей территорию площадью около 5 гектаров.