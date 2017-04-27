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Атамбаев совершит госвизит в Россию во второй половине июня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422875-ru.html

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27 апреля 2017, 12:00       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев совершит государственный визит в Россию во второй половине июня, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в аппарате главы государства.
Детали визита прорабатываются, отметили в аппарате президента.
В начале апреля во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев сообщил, что готовится госвизит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в РФ.
Абдылдаев находился в Москве в рамках рабочей поездки, приуроченной к 25-летию установления кыргызско-российских дипломатических отношений.
"Юбилейный год отмечен рядом важных мероприятий двустороннего формата. Ожидаем приезда нескольких значительных делегаций. Также планируем государственный визит нашего президента в Россию", - сказал тогда министр.
Государственный визит - высший вид визита. Он проводится для обозначения высокого политического уровня двусторонних отношений и может осуществляться главой страны один раз за период непрерывного исполнения им властных полномочий. По объему церемониальных почестей, предусматриваемых законом, государственный визит является наиболее полным.

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