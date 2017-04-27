Атамбаев совершит госвизит в Россию во второй половине июня

27 апреля 2017, 12:00 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев совершит государственный визит в Россию во второй половине июня, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в аппарате главы государства.

Детали визита прорабатываются, отметили в аппарате президента.

В начале апреля во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев сообщил, что готовится госвизит президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в РФ.

Абдылдаев находился в Москве в рамках рабочей поездки, приуроченной к 25-летию установления кыргызско-российских дипломатических отношений.

"Юбилейный год отмечен рядом важных мероприятий двустороннего формата. Ожидаем приезда нескольких значительных делегаций. Также планируем государственный визит нашего президента в Россию", - сказал тогда министр.

Государственный визит - высший вид визита. Он проводится для обозначения высокого политического уровня двусторонних отношений и может осуществляться главой страны один раз за период непрерывного исполнения им властных полномочий. По объему церемониальных почестей, предусматриваемых законом, государственный визит является наиболее полным.