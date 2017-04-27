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Жээнбеков о "Таза Коом": Активно ищем средства, Всемирный банк готов предоставить $20 млн

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/zheenb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422874-ru.html

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27 апреля 2017, 11:52       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год.
Марат Аманкулов (СДПК) отметил положительную динамику работы правительства и поинтересовался о реализации проекта "Таза Коом".
"Положительное действие этого проекта почувствует каждый гражданин, значительно снизится коррупция, безопасность граждан повысится. На какой стадии работы по этому проекту?" – отметил депутат.
Сооронбай Жээнбеков ответил, что сейчас по этому проекту идет активная работа.
"У нас есть общее видение, как должен проекта реализовываться. И финансы активно ищем, думаю, в ближайшее время найдем средства. Всемирный банк готов предоставить $20 млн, помимо этого планируем найти еще $50 млн", – сказал он.
Министр образования Гульмира Кудайбердиева добавила, для обслуживания данного проекта необходимы IT специалисты.
"В образовательных учреждениях уже идет подготовка таких специалистов. Кроме того, мы скоро отправим группу специалистов в Минск для подготовки тренеров по этому направлению", – сообщила министр.

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