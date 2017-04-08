Потерпевший по делу Канжара Кадыралиева намерен сжечь себя у "Белого дома" (видео)

27 апреля 2017, 12:03 Комментарии

Потерпевший Мирлан Жолдошев по делу экс-прокурора Оша Канжара Кадыралиева намеревается сжечь себя, если решение суда будет несправедливым.

По его словам, он уже не знает куда обращаться, так как дело намеренно затягивают.

"Три года назад я написал заявление на Кадыралиева за то, что он отобрал у меня дом и кафе. С тех пор я с семерыми детьми практически живу на улице. Почти два года проходит судебное разбирательство и завтра, 18 апреля, судья Октябрьского районного суда Бишкека Кымбат Архарова должна вынести приговор или отправить материалы дела на доследования в Ош", – рассказал Жолдошев.

Он отметил, что есть несколько чиновников в "Белом доме", которые оказывают давление на суд и требуют от них отправить материалы дела на доследование в Ош.

"Если суд отправит дело на доследования, то у меня не останется выбора, я приеду к зданию "Белого дома" и сожгу себя", – заключил он.

Напомним, в 2014 году на Канжара Кадыралиева возбуждено дело по заявлению Аширалы Келдибаева. По установленным данным, он с 2004 года незаконно пользовался земельным участком площадью три гектара. Позже дело приостановили, а Канжару Кадыралиеву и его брату предъявлено обвинение по другим фактам самоуправства и вымогательства.

2 года назад, когда задержали Канжара Кадыралиева, рата экс-депутата Ыргал Кадыралиевой, Мирлан Жолдошев выступил с теми же обвинениями, но позднее отказался от них, заявив, что готов нести ответственность за заведомо ложный донос.