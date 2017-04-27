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29 апреля будут работать все отделения РСК Банк29 апреля будут работать все отделения РСК БанкИтоги второй ежегодной национальной премии "Most Fashionable Awards-2016"Итоги второй ежегодной национальной премии "Most Fashionable Awards-2016"

Премьер пояснил ситуацию вокруг проекта "Безопасный город"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358988_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422871-ru.html

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27 апреля 2017, 11:39       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пояснил ситуацию вокруг проекта "Безопасный город". Отметим, сегодня, 27 апреля, Жогорку Кенеш на пленарном заседании заслушивает отчет правительства за 2016 год.
На заседании депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, на какой стадии находится проект "Безопасный город" и будет ли он реализован.
Премьер отметил, что еще в 2012 году был проведен тендер, в котором приняли участие 6 компаний, запросивших от 3 до 6 млрд сомов. Тендер выиграла компания из Китая, предложившая сумму в 4 млрд.
Однако министр отказался подписывать соглашение, отметив, что тендер был проведен с нарушениями. Через два года вновь был проведен тендер, который выиграла компания "Стилсофт". Однако и по этому тендеру были нарушения, а после начались судебные разбирательства. На сегодняшний день Бишкекский городской суд признал недействительными итоги тендера.

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