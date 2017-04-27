Депутат предложил увеличить беззалоговый кредит до 100 тысяч сомов

27 апреля 2017, 11:49 Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента депутат от фракции "Ата Мекен" Сайдулла Нышанов заявил, что по кредитованию населения существуют большие вопросы. В частности, кредиторы и заемщики просят сделать беззалоговый кредит до 100 тысяч сомов.

"Есть люди, получившие кредит без залога в 50 тысяч сомов. Однако заемщики просят увеличить сумму кредита до 100 тысяч сомов", - сказал Нышанов.

Глава правительства Сооронбай Жээнбеков ответил, что в прошлом году кредит получили 4 тыс. 800 человек. В этом году планируется выдача кредитов около 3 тыс. гражданам.

Парламентарий в свою очередь отметил, что "весенние дни год кормят", и чем больше кредитов на сельское хозяйство выдадут, тем лучше для фермеров.

Также он затронул вопрос дорог. "Вы работаете премьером больше года. Одним вашим днем по установлению порядка в Минтрансе можно оценить вашу полугодовую деятельность. Строительство дорог в Бишкеке выходит за пределы положенной территории. По Конституции воздушное и наземное пространство является собственностью народа. Однако дорожные работы выходят за пределы тротуаров и шоссе. Таким образом скоро невозможно будет ездить и ходить", - добавил нардеп.

Жээнбеков в свою очередь ответил, что вновь назначенный мэр столицы старается устранить все проблемы. "Есть большое сопротивление среди жителей, так как у многих из них есть Красные книги на придорожные участки", - пояснил премьер.