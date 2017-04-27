Опрос "ВБ": Стоит ли государству контролировать религиозные обряды?

27 апреля 2017, 11:54 Комментарии

На днях Госкомиссия по делам религий подняла вопрос об ужесточении закона о свободе вероисповедания и религиозных организациях. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в Жогорку Кенеш. Предлагаемая редакция закона достаточно сильно отличается от действующей, которая была принята в 2008 году.

В новом документе прописаны запреты на участие религиозных деятелей в политических выборах, на даават, новые условия создания религиозных организаций, ограничения религиозных обрядов.

В связи с этим "ВБ" решил спросить у жителей столицы, стоит ли государству контролировать религиозные обряды и вмешиваться в дела религии.

Мнения разделились. Многие посчитали, что регулирование и ограничение отдельных обрядов просто необходимы, потому что сейчас они выходят из-под контроля. Также респонденты предложили ввести своеобразный дресс-код, так как им не хотелось бы видеть людей, которые покрывают себя полностью черной одеждой или носят бороду. Они считают, что подобный подход религиозных организаций тянет страну в прошлое.

Те, кто выступили против госконтроля, считают, что религия учит только хорошему и нравственно воспитывает людей, чем, по их мнению, абсолютно не занимается государство. Такие опрошенные считают, что государству лучше не лезть в дела религии.