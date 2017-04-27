Животный страх оппозиции перед преемником. Кто же этот мистер X?

27 апреля 2017, 12:05 Комментарии

Страх перед появлением преемника вынуждает радикальную часть оппозиции нервничать и делать не совсем адекватные заявления. Угрожают тем, что это может привести к дестабилизации в стране и закончиться очередной революцией. С какой стати звучат такие речи, непонятно, потому как в развитых странах с высоким уровнем культуры демократии такие вещи, как преемственность власти и курса государственного развития, наоборот, только приветствуются. У нас отдельные политиканы интерпретируют этот вопрос как попытку узурпации власти. Такое впечатление, что в Кыргызстане кандидаты не готовятся к выборам, а решают ребус - на кого укажут Атамбаев и СДПК?

Это уравнение с одним неизвестным тщетно пытаются решить не только оппоненты власти, но и представители пока нейтральных элит. В околополитических кругах смятение, пока не обозначен преемник, ни один из выдвинувшихся кандидатов в президенты не может сформировать ударный кулак. Крупные силы, располагающие как ресурсами, так и влиянием, на данный момент не поддерживают никого из претендентов. Все теряются в догадках: кому же все-таки симпатизирует глава государства и его партия?

"Преемник" - это загадочное слово сейчас беспокоит всех граждан страны. Из логики цивилизации, еще до нашей эры каждый правитель воспитывал себе преемника, это традиция веков, тысячелетий, если хотите. В этом направлении и США, как столица демократии мира, и Япония, и Китай, и все абсолютно страны цивилизованные и развитые очень аккуратны и ревностны в вопросах передачи власти, и всегда воспитывают человека, прежде чем представить его кандидатом на высший государственный пост. Почему-то в нашей стране этот вопрос стоит по-другому", - поделился своими размышлениями с "ВБ", политолог Бакыт Бакетаев.

Не так давно представители так называемой оппозиции провели целый форум с целью предотвратить, как они сами подчеркнули, "операцию преемник". Вопрос в том, что они вкладывают в это понятие? Может быть, они ожидают, что Атамбаев возьмет кого-то за руку, приведет в кабинет и сообщит всем, что это новый президент? Понятно, что это полный бред. Но ведь отдельные деятели сознательно упрощают ситуацию до такой степени, чтобы народ воспринимал ее именно в таком примитивном виде.

Оппозиция в Кыргызстане - это абстрактная, размытая и неустойчивая общность. Это дружба до первого перекрестка. Условно говоря, стая сбивается в кучу, чтобы облаять едущего мимо велосипедиста, а потом грызется между собой за брошенную кем-то кость. Сравнение может быть не совсем корректное, но пример очень близкий к реальному поведению отдельных политических особей.

Кстати, от оппозиции никто так и не дал разумного ответа по поводу того, "почему не должно быть преемника и как это вообще понимать". То есть, по мнению противников Атамбаева, президент после шести лет управления страной не имеет права сказать народу о том, кому он доверяет и кого поддерживает? Какая же это тогда демократия? На самом деле все гораздо банальнее. Уже сейчас те, кто не имеет шансов стать президентом, закладывают предпосылки для раскачивания ситуации в Кыргызстане после выборов главы государства. Их не оставляет ощущение того, что если они влезут на баррикады и будут громко протестовать, то кто-нибудь обязательно подкинет деньжат на организацию массовых протестов.

Политолог Бакыт Бакетаев уверен, что стержень государственного развития и стабильность политического направления необходимо поддерживать. Почему мы должны чего-то бояться или стесняться, если за год до выборов президента США Барак Обама открыто говорил, что будет поддерживать Хиллари Клинтон? На тот момент еще действующий глава Соединенных Штатов выступал с агитационными речами на митингах сторонников Клинтон. "СДПК, как ведущая партия нашей страны, все равно будет выдвигать своего кандидата. И любой гражданин Кыргызстана будет воспринимать его как преемника, доказывать обратное бесполезно. Поэтому для исторического роста правильнее назвать если не одного, то нескольких политических деятелей, за которыми президент наблюдал, делился с ними своими идеологическими задумками. Хотя Атамбаев уже назвал Бабанова и Торобаева возможными претендентами на пост президента, все-таки кандидат от СДПК будет считаться преемником. Глава государства тоже человек, ему не могут все нравиться, и наоборот. Поэтому народ ждет слова и совета президента. Отработав 6 лет, наметив "планов громадье", на мой взгляд, ставить все как есть на выборную рулетку будет недемократично и не по-государственному", - считает политический эксперт.

Все, в том числе и оппозиционеры, понимают, что фальсификации и потасовки на выборах практически невозможны. Система "один избиратель – один голос", как показали последние выборы в местные кенеши, работает. Вбросы пачек с бюллетенями исключены благодаря электронным урнам. То есть оспаривать итоги выборов, не имея политического капитала и авторитета в народе, бессмысленно. Поэтому единственная возможность половить рыбку в мутной воде, или устроить торги за должности - это дестабилизация обстановки в стране. Отдельные в своих неуравновешенных выступлениях делают такие намеки уже сейчас.