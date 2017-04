Итоги второй ежегодной национальной премии "Most Fashionable Awards-2016"

27 апреля 2017, 11:37 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В Бишкеке в доме торжеств "Versal" 24 апреля в 17.00 состоялась церемония вручения "MostFashionable Awards-2016". Об этом сообщили в Минкультуры.

Мероприятие прошло в светском формате, где была предусмотрена красная дорожка, фуршет от лучших ресторанов города: чайхана "Navat", "Shisha bar&Lounge", "Shoro", "Три Самурая", "ТиЭф и Вин Де Комб", развлекательная шоу-программа с участием звезд кыргызской эстрады, таких как Мирбек Атабеков, Анжелика Бекболиева, Кайрат Примбердиев и других.

Кроме этого, состоялся показ от Дома Моды "Baira" отечественного дизайнера – Толгонай Керимкуловой, показ от " Gulnur Fashion" дизайнера Гульнур Тоялиевой – Эрни и ряд показов от Ивана Корнилова.

Во время мероприятия были озвучены лауреаты "Самой модной премии" в 50 номинациях. Организаторы мероприятия наградили победителей эксклюзивными статуэтками Most Fashionable Awards-2016, а также именными дипломами.

Благодаря народному голосованию и работе международного жюри удалось выявить, кто же из деятелей культуры, сферы услуг и бизнеса достоин признания на международном уровне.

Итак, победители в номинациях:

1. В номинации "Модель–Девушка": Рылова Елена

2. В номинации "Модель-Мужчина": Осмонов Аскат

3. В номинации "Фотомодель": Рыспекова Айнура

4. В номинации "Модельер – дизайнер": Толгонай Керимкулова

5. В номинации "Модный Дом Моды": "Gulnur Fashion"

6. В номинации "Модный Фотограф": Рахат Керимбаев

7. В номинации "Модный Вайнер": Данияр Токтомаметов

8. В номинации "Модный Графический дизайнер": Теймур Мукеев

9. В номинации "Модный мастер Перманентного Макияжа": Евгения Николенко

10. В номинации "Модный Визажист": Ксения Маречек

11. В номинации "Модный Парикмахер": Низамидинов Айбек

12. В номинации "Модный Стилист": Чинара Жунушева

13. В номинации "Модный Салон Красоты": "Selective Professional"

14. В номинации "Модный Мастер Ногтевого Сервиса": Регина Мальцева

15. В номинации "Модный Lashmaker": Бержинскайте Александра

16. В номинации "Модный Косметолог": Абдраимова Айжана

17. В номинации "Модный Руководитель – Женщина" Гузеля Камбарова

18. В номинации "Модная Businesswoman" - Зарина Момбекова

19. В номинации "Модный Ведущий" - Вячеслав Мантусов

20. В номинации "Модный Спортивный Ведущий" - Кайрат Мусаев

21. В номинации "Модная Ведущая" - Назира Айтбекова

22. В номинации "Модный Актер" - Иман Мукул

23. В номинации "Модная Актриса" - Таалайкан Абазова

24. В номинации "Модный Певец" - Кайрат Примбердиев

25. В номинации "Модная Певица": Анжелика Бекболиева

26. В номинации "Модный Танцор – Мужчина": Эрмек Керимбаев

27. В номинации "Модный Танцор – Девушка": Юрова Ксения

28. В номинации "Модная Танцевальная Группа": "Датка"

29. В номинации "Модный спортсмен": Валерий Кичин

30. В номинации "Модный Фитнес – Центр": Dr. Лодырь

31. В номинации "Модный Магазин – одежды": "Stefano"

32. В номинации "Модный Магазин обуви": "Salamander"

33. В номинации "Модный Магазин оптики": "Premio optics"

34. В номинации "Модный HandMade": Салтанат Тынарбек кызы

35. В номинации "Модный Свадебный Салон": "Cosmobella"

36. В номинации "Модный Цветочный Магазин": "Орхидея"

37. В номинации "Модный Ресторан": "Фрунзе"

38. В номинации "Модный Бар": "Уголек"

39. В номинации "Модное Кафе": "Дольче Вита"

40. В номинации "Модная Кофейня": "Relax"

41. В номинации "Модная Чайхана": "Navat"

42. В номинации "Модный Караоке – Бар": "Royal bar"

43. В номинации "Модный Кондитерский Дом": "Белый Кролик"

44. В номинации "Модный Отель": "Ambassador"

45. В номинации "Модный Boutique Hotel": "Bugu Hotel"

46. В номинации "Модная Туристическая Компания": "Travel Shop LG"

47. В номинации "Модная Продакшн – Студия": "Gamma Media"

Напоминаем, что генеральным партнером проекта выступали мультибрендовая сеть магазинов "Plus", официальный партнер – мебельная компания "Wood Art", партнер проекта – мебельная компания "Bravo".

Most Fashionable Awards-2016 является профессиональной премией и присуждается за особый вклад и достижения в разных областях культуры, услуг и коммерческого бизнеса.

Most Fashionable Awards 2016 - проект World Beauty Congress, объединяющий страны евразийского региона, выявляющий, какие торговые марки, фирмы, большие, средние и малые частные предприятия, организации, а также медиаперсоны, дизайнеры, визажисты, артисты и творческие личности на самом деле популярны и признаются на международном уровне.