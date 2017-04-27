Торага: КР рассматривает Иран в качестве политического и экономического партнера в регионе

27 апреля 2017, 11:42 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В рамках официального визита в Иран парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым встретилась с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по всему спектру кыргызско-иранского сотрудничества. Стороны затронули вопросы дальнейшего укрепления и расширения политических, межпарламентских, культурных и экономических связей, принятия совместных мер по предотвращению угроз и вызовов терроризма и экстремизма в регионе.

Торага подчеркнул, что развитие дружественных отношений с Ираном является одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности Кыргызстана. "Мы рассматриваем Иран в качестве политического и экономического партнера в регионе и в исламском мире в частности, и заинтересованы углублять всестороннее партнерство во благо развития наших государств", - отметил Ч.Турсунбеков и добавил, что Жогорку Кенеш Кыргызстана как высший законодательный, представительский орган поддержит активизацию отношений по всем направлениям сотрудничества.

Ч.Турсунбеков особо подчеркнул, что состоявшийся обмен визитами на высшем уровне, а также активизация межпарламентских связей свидетельствует о новом этапе взаимоотношений между Кыргызстаном и Ираном и открывает возможности для полноценной реализации текущего потенциала между двумя странами.

"Сегодня Иран, благодаря своей приверженности традиционным исламским принципам и решительным шагам в политико-экономической и социально-культурной сферах, сумел занять достойное место среди стран мирового сообщества. Иран играет ведущую роль в деле обеспечения мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Торага и поздравил собеседника и весь иранский народ с практической реализацией "Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана".

Глава МИД Ирана в свою очередь отметил, что иранская сторона приветствует укрепление партнерских связей с Кыргызстаном, как в политической, так и в экономической и других сферах, избравшей путь парламентской демократии. "Иран готов продолжать и расширять всестороннее взаимодействие с Кыргызстаном", - отметил он и остановился на ряде областей плодотворного сотрудничества, представляющий взаимный интерес, в том числе в сфере торгово-экономического партнерства.

В завершении встречи Ч.Турсунбеков пожелал успешного проведения предстоящих президентских выборов в Иране, намеченных на 19 мая 2017 года.