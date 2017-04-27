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Торага: КР рассматривает Иран в качестве политического и экономического партнера в регионе

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422866-ru.html

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27 апреля 2017, 11:42       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В рамках официального визита в Иран парламентская делегация во главе с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым встретилась с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по всему спектру кыргызско-иранского сотрудничества. Стороны затронули вопросы дальнейшего укрепления и расширения политических, межпарламентских, культурных и экономических связей, принятия совместных мер по предотвращению угроз и вызовов терроризма и экстремизма в регионе.
Торага подчеркнул, что развитие дружественных отношений с Ираном является одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности Кыргызстана. "Мы рассматриваем Иран в качестве политического и экономического партнера в регионе и в исламском мире в частности, и заинтересованы углублять всестороннее партнерство во благо развития наших государств", - отметил Ч.Турсунбеков и добавил, что Жогорку Кенеш Кыргызстана как высший законодательный, представительский орган поддержит активизацию отношений по всем направлениям сотрудничества.
Ч.Турсунбеков особо подчеркнул, что состоявшийся обмен визитами на высшем уровне, а также активизация межпарламентских связей свидетельствует о новом этапе взаимоотношений между Кыргызстаном и Ираном и открывает возможности для полноценной реализации текущего потенциала между двумя странами.
"Сегодня Иран, благодаря своей приверженности традиционным исламским принципам и решительным шагам в политико-экономической и социально-культурной сферах, сумел занять достойное место среди стран мирового сообщества. Иран играет ведущую роль в деле обеспечения мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Торага и поздравил собеседника и весь иранский народ с практической реализацией "Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана".
Глава МИД Ирана в свою очередь отметил, что иранская сторона приветствует укрепление партнерских связей с Кыргызстаном, как в политической, так и в экономической и других сферах, избравшей путь парламентской демократии. "Иран готов продолжать и расширять всестороннее взаимодействие с Кыргызстаном", - отметил он и остановился на ряде областей плодотворного сотрудничества, представляющий взаимный интерес, в том числе в сфере торгово-экономического партнерства.
В завершении встречи Ч.Турсунбеков пожелал успешного проведения предстоящих президентских выборов в Иране, намеченных на 19 мая 2017 года.

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