Реконструкция автодороги Бишкек-Кара-Балта находится на особом контроле - премьер

27 апреля 2017, 11:50 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Реконструкция автодороги Бишкек-Кара-Балта находится на особом контроле", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня во время представления отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год Жогорку Кенешу КР.

Он также напомнил, что на время реконструкции автодороги Бишкек – Кара-Балта действует регулярное железнодорожное сообщение между городами Бишкек и Кара-Балта, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что на сегодняшний день мобилизована вся необходимая строительная техника и работы по реконструкции автодороги "Бишкек – Кара-Балта" протяженностью 45 км начаты.

"В настоящее время подрядчиком определяются места под карьеры, строительные площадки, проводится топографическая сьемка местности и мобилизация инженерно-технического персонала", - сказал Жамшитбек Калилов.

Министр транспорта и дорог сообщил, что во время проведения ремонтных работ и укладки нового дорожного полотна движение на дороге будет осуществляться по одной полосе.