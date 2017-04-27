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Реконструкция автодороги Бишкек-Кара-Балта находится на особом контроле - премьер

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422865-ru.html

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27 апреля 2017, 11:50       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Реконструкция автодороги Бишкек-Кара-Балта находится на особом контроле", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня во время представления отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год Жогорку Кенешу КР.
Он также напомнил, что на время реконструкции автодороги Бишкек – Кара-Балта действует регулярное железнодорожное сообщение между городами Бишкек и Кара-Балта, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что на сегодняшний день мобилизована вся необходимая строительная техника и работы по реконструкции автодороги "Бишкек – Кара-Балта" протяженностью 45 км начаты.
"В настоящее время подрядчиком определяются места под карьеры, строительные площадки, проводится топографическая сьемка местности и мобилизация инженерно-технического персонала", - сказал Жамшитбек Калилов.
Министр транспорта и дорог сообщил, что во время проведения ремонтных работ и укладки нового дорожного полотна движение на дороге будет осуществляться по одной полосе.

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