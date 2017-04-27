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В Нарынской области завершается капитальный ремонт двух детских садов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-narynsk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422864-ru.html

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27 апреля 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В Нарынской области в селах Дыйкан Ат-Башинского района и Чолок-Кайын Ак-Талинского района завершается капитальный ремонт двух детских садов. Об этом сообщила Координатор по коммуникациям Программы по развитию МСУ Камила Алыкулова.
По ее информации, по завершению ремонтных работ благодаря обновлению ранее непригодных помещений будут открыты дополнительные группы. В детсадах были заменены двери и окна, побелены и покрашены все помещения, утеплены стены, отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации, установлена новая сантехника и обновлено электроосвещение. И уже через две недели дети с радостью переступят порог обновленного детского сада и смогут заниматься в просторных кабинетах.
Ремонт детсадов стал возможным благодаря инициативе местного сообщества и гранта в рамках проекта "БИРГЕ – Социальная сплоченность через поддержку инициатив сообществ", реализуемого ОФ MSDSP KG при финансовой поддержке Всемирного Банка и Фонда Ага Хана. Сумма гранта для каждого детского сада составила около 1,5 миллиона сомов.
Отметим, что решение о предоставлении гранта на ремонт данных детсадов было принято по итогам совместных встреч с жителями сел и соц. опроса.

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