Репертуар Кыргызского театра оперы и балета им.А.Малдыбаева на май

27 апреля 2017, 12:02 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Репертуар Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на май 2017 год.

6 мая, суббота

Концерт солистки оперы Ирины Рыбиной. В программе мировая оперная классика, песни военных лет, начало в 17.00.

7 мая, воскресенье

К. Молдобасанов " Материнское поле"

Балет-оратория в трех действиях, начало в 17.00

8 мая, понедельник

Концерт, посвященный Дню Великой Победы, начало в 15.00. Вход свободный.

13 мая, суббота

П. Чайковский " Лебединое озеро"

Балет в четырех действиях, начало в 17.00

14 мая, воскресенье

С. Кибирова "Три поросенка"

Балет для детей в двух действиях, начало в 11.00.

14 мая, воскресенье

Н. Давлесов "Аста секин: колукту!"

Музыкальная комедия в двух действиях, начало в 17.00.

19, 23 мая

Т. Чокиев, Г. Эсенгулова "Алтын уя"

Оперетта для детей, начало в 18.00.

20 мая, суббота

Дж. Верди "Травиата"

Опера в четырех действиях, начало в 17.00.

21 мая, воскресенье

П. Вальдгард "Кошкин дом"

Опера для детей в двух действиях, начало в 11.00

21 мая, воскресенье

А. Рыбников " Юнона и Авось"

Рок-балет в двух действиях, начало в 17.00

27 мая, суббота

Концерт "Гала-балет". В программе произведения классической и современной хореографии, начало в 17.00.

28 мая, воскресенье

В. Власов, А. Малдыбаев, В. Фере. Премьера "Ай-Чурек"

Опера в трех действиях, начало в 17.00.