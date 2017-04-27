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Репертуар Кыргызского театра оперы и балета им.А.Малдыбаева на май

Источник:
http://kabar.kg/news/repertuar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422863-ru.html

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27 апреля 2017, 12:02       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Репертуар Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на май 2017 год.
6 мая, суббота
Концерт солистки оперы Ирины Рыбиной. В программе мировая оперная классика, песни военных лет, начало в 17.00.
7 мая, воскресенье
К. Молдобасанов " Материнское поле"
Балет-оратория в трех действиях, начало в 17.00
8 мая, понедельник
Концерт, посвященный Дню Великой Победы, начало в 15.00. Вход свободный.
13 мая, суббота
П. Чайковский " Лебединое озеро"
Балет в четырех действиях, начало в 17.00
14 мая, воскресенье
С. Кибирова "Три поросенка"
Балет для детей в двух действиях, начало в 11.00.
14 мая, воскресенье
Н. Давлесов "Аста секин: колукту!"
Музыкальная комедия в двух действиях, начало в 17.00.
19, 23 мая
Т. Чокиев, Г. Эсенгулова "Алтын уя"
Оперетта для детей, начало в 18.00.
20 мая, суббота
Дж. Верди "Травиата"
Опера в четырех действиях, начало в 17.00.
21 мая, воскресенье
П. Вальдгард "Кошкин дом"
Опера для детей в двух действиях, начало в 11.00
21 мая, воскресенье
А. Рыбников " Юнона и Авось"
Рок-балет в двух действиях, начало в 17.00
27 мая, суббота
Концерт "Гала-балет". В программе произведения классической и современной хореографии, начало в 17.00.
28 мая, воскресенье
В. Власов, А. Малдыбаев, В. Фере. Премьера "Ай-Чурек"
Опера в трех действиях, начало в 17.00.

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