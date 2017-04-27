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Муфтий Кыргызстана обсудил с послом Афганистана вопросы сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422862-ru.html

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27 апреля 2017, 11:23       Комментарии

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана 26 апреля состоялась встреча Азирети муфтия мусульман Кыргызстана Максатбека ажы Токтомушевас послом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Исса Месбахом. Как сообщает пресс-служба ДУМК, Максатбек ажы Токтомушев приветствовал посла и отметил, что Духовное управление мусульман Кыргызстана и впредь продолжит оказывать содействие в деле укрепления связей двух дружественных государств ввиду многих сближающих факторов.
В свою очередь посол Мохаммад Исса Месбах поблагодарил духовного лидера мусульман Кыргызстана за возможность обсудить вопросы, касающиеся развития и углубления контактов в религиозной и культурной сферах.

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