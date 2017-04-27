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Спикер ЖК и глава МИД Ирана обсудили укрепление и расширение политических связей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422861-ru.html

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Президент Узбекистана и командующий Центкома ВС США обсудили вопросы сотрудничества

27 апреля 2017, 11:32       Комментарии

В рамках официального визита в Иран парламентская делегация во главе со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым26 апреля встретилась с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по всему спектру кыргызско-иранского сотрудничества. Стороны затронули вопросы дальнейшего укрепления и расширения политических, межпарламентских, культурных и экономических связей, принятия совместных мер по предотвращению угроз и вызовов терроризма и экстремизма в регионе.
Спикер подчеркнул, что развитие дружественных отношений с Ираном является одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности Кыргызстана. "Мы рассматриваем Иран в качестве политического и экономического партнера в регионе и в исламском мире в частности, и заинтересованы углублять всестороннее партнерство во благо развития наших государств",- отметил Ч.Турсунбеков.
Он подчеркнул, что состоявшийся обмен визитами на высшем уровне, а также активизация межпарламентских связей свидетельствует о новом этапе взаимоотношений между Кыргызстаном и Ираном и открывает возможности для полноценной реализации текущего потенциала между двумя странами.
Глава МИД Ирана в свою очередь отметил, что иранская сторона приветствует укрепление партнерских связей с Кыргызстаном, как в политической, так и в экономической и других сферах, избравшей путь парламентской демократии. "Иран готов продолжать и расширять всестороннее взаимодействие с Кыргызстаном", - отметил он.
В завершении встречи Ч.Турсунбеков пожелал успешного проведения предстоящих президентских выборов в Иране, намеченных на 19 мая 2017 года.

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