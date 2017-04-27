Депутат К.Орозова: Законопроект о пособиях не поддержат только коррупционеры

27 апреля 2017, 11:36 Комментарии

Законопроект о пособиях не поддержат только коррупционеры, заявила депутат Карамат Орозова (СДПК) 27 апреля на заседании парламента.

Она напомнила, что ранее уже поднимала вопрос по пособиям, в частности, о нецеленаправленном использовании и о том, что мигранты не получают пенсии.

"От Министерства труда и соцразвития не было никакой реакции. Мы разработали новый законопроект, который внесет новые реформы. По этому законопроекту, все новорожденные единовременно получат пособие "суйунчу", а также предусматриваются пособия для матерей и детей. Законопроект направлен на снижение коррупции в сфере выдачи пособий", - сказала депутат.