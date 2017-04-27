Депутат просит правительство наказывать застройщиков, которые строят здания, выходя на территорию тротуаров

27 апреля 2017, 11:39 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов ("Ата Мекен") просит правительство наказывать застройщиков, которые строят здания, выходя на территорию тротуаров.

На заседании парламента 27 апреля он привел в пример здания на улице Токтогула в Бишкеке.

"Такими темпами Бишкек скоро будет не приспособлен для пешеходов", - сказал депутат.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ответил, что в последнее время все чаще демонтируются объекты, вышедшие за красную линию. "Но иногда так происходит из-за того, что выданы разрешительные документы. Такие случаи решаются через суд", - добавил он.