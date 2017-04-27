В мэрии Оша есть 4 вице-мэра, чем они занимаются? - депутат о сокращении госаппарата

27 апреля 2017, 11:45 Комментарии

В мэрии города Ош есть 4 вице-мэра, чем они занимаются, спросил депутат Искендер Матраимов (СДПК) 27 апреля на заседании парламента.

"Я уже задавал вопрос по структуре и сокращению штата госаппарата. Например, райгосадминистрации. Много людей, мало работы", - напомнил он.

Также И.Матраимов предложил Госслужбу финансовой разведки объединить с Финполицией (Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями).

Депутат спросил, когда будет эффект от работы патрульной милиции?

Глава МВД Улан Исраилов ответил, что эффект есть. "Когда мы реорганизовывали, было бы хорошо вопрос объединения рассматривать с вопросом финансирования. Мы сейчас рассматриваем, скоро решим вопрос", - пообещал он.