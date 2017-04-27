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Убийство пациента в Бишкеке: Минздрав не выдавал целительнице лицензию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422857-ru.html

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27 апреля 2017, 11:22       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. У целительницы, в частной клинике которой убили пациента, не было лицензии на занятие медицинской деятельностью, сообщила пресс-служба Минздрава КР.
Ранее в столичной милиции сообщили, что 1 марта в лечебное учреждение в микрорайоне "Учкун" привезли 42-летнего жителя Кара-Балты. Его поместили в стационар. Через двое суток пациент был убит. По подозрению в преступлении задержали сотрудника этой клиники.
В Минздраве отметили, что подозреваемый в убийстве является внуком целительницы. По реестру здравоохранительного ведомства лицензия последней не выдавалась.
Как отметил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, создана комиссия по данному факту.
"Министерство здравоохранения не выдавало лицензии на занятие медицинской деятельностью. Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия, и мы надеемся, что будут приняты самые жесткие меры к этой целительнице, так как закон един для всех", - отметил Батыралиев.
Со слов задержанного, в ночь на 3 марта пациент попытался сбежать. Подозреваемый преградил ему дорогу, они начали драться. По предварительной версии, он сильно избил пациента и уложил на кровать, чтобы тот успокоился. К утру его нашли мертвым, рассказали ранее в милиции.
На теле убитого судмедэксперты обнаружили тяжелые травмы и переломы. Идет расследование.

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