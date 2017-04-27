В парламенте поднимают вопрос неисполнения бюджета за 2016 год

27 апреля 2017, 11:19 Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год.

Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался насколько исполнен бюджет в 2016 году.

В свою очередь премьер министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что бюджет исполнен на 93%. Однако глава кабмина отметил, что виной этому завышенные прогнозы.

"Но это не наша вина, когда принимали бюджет, ВВП был прогнозирован на уровне 5,2% — на высоком уровне, потом мы скорректировали ВВП и снизили на 2,7%. Тогда и внесли изменения. Налоги на 11,8 млн увеличились или рост на 22%, ГТС не собрал 2,6 млрд сомов, но на 2,8 млрд сомов получили от доли ЕАЭС. Но хотя и завышены прогнозы, мы все же старались исполнить его", – сообщил он.