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В парламенте поднимают вопрос неисполнения бюджета за 2016 год

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422855-ru.html

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Глава фонда госматрезервов "переволновался" на заседании парламента

27 апреля 2017, 11:19       Комментарии

Парламент обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год.
Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался насколько исполнен бюджет в 2016 году.
В свою очередь премьер министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что бюджет исполнен на 93%. Однако глава кабмина отметил, что виной этому завышенные прогнозы.
"Но это не наша вина, когда принимали бюджет, ВВП был прогнозирован на уровне 5,2% — на высоком уровне, потом мы скорректировали ВВП и снизили на 2,7%. Тогда и внесли изменения. Налоги на 11,8 млн увеличились или рост на 22%, ГТС не собрал 2,6 млрд сомов, но на 2,8 млрд сомов получили от доли ЕАЭС. Но хотя и завышены прогнозы, мы все же старались исполнить его", – сообщил он.

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