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Правительство рассматривает предоставление льгот на электроэнергию нуждающимся гражданам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422854-ru.html

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27 апреля 2017, 11:30       Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год. В ходе обсуждений депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, почему до сих пор тариф за электроэнергию остается на уровне 2,16 сомов.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков сообщил, что правительство проводит работу по пересмотру тарифов на электроэнергию.
"Какие тарифы будут, пока не могу сказать. Многие просят просто увеличить лимит с 700 кВт, но на самом деле 80% не превышает этот порог, 700 кВт хватает. В среднем 656 кВт используют, а остальные 20% населения превышает, но этот процент населения может себе позволить оплатить счета. Мы рассматриваем возможность предоставления льгот только тем слоям населения, которые нуждаются в льготах", – сказал он.

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