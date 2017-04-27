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Депутаты не согласились сократить заслушивание отчета правительства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358987_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422853-ru.html

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27 апреля 2017, 11:16       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, в ходе заседания парламента депутат Нурланбек Макеев ("Кыргызстан") предложил сократить отчет правительства.
Он отметил, что во всех фракциях уже заслушали отчет премьера, и предложил сократить количество задающих вопросы до трех депутатов от каждой фракции.
Отметим, к этому времени в очередь успели записаться около 80 депутатов.
Однако ряд парламентариев выступили против и возмутились, добавив, что премьер лишь раз в год предоставляет отчет, и у многих депутатов имеются вопросы. Народные избранники заявили, чтобы правительство не отправляло посредников для сокращения отчета и выразили готовность слушать до вечера.
Тем самым депутаты проголосовали против сокращения количества депутатов, задающих вопросы.
Отметим, сегодня парламент заслушивает отчет правительства за 2016 год.

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