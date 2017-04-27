Минобразования: В Кыргызстане все школы подключат к интернету к 1 ноября

27 апреля 2017, 11:27 Комментарии

Все школы Кыргызстана будут подключены к интернету к 1 ноября текущего года. Об этом сегодня, 27 апреля, на заседании парламента сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, к сети подключат 775 школ.

"К 1 сентября к интернету мы намерены подключить 80% школ. Полностью все средние образовательные учреждения будут охвачены интернетом к 1 ноября текущего года. Вопрос финансирования решается. Сейчас мы готовим группу IT-специалистов для обучения в Минске", - сказала Кудайбердиева.