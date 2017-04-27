При восхождении на Эльбрус с высоты сорвались два альпиниста

27 апреля 2017, 11:34 Комментарии

Два человека, совершавшие восхождение на Эльбрус, сорвались на высоте около 4,9 тысячи метров над уровнем моря. В настоящее время их ищут спасатели, пишет TJournal.

Как рассказал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Руслан Джаппуе, альпинисты сорвались с высоты около шести утра 27 апреля. Всего в группе на восхождение было 4 человека. Пока информации о пропавших нет.

На поиски альпинистов направилась дежурная смена ЭВПСО в составе четырёх человек, к выходу на спасательные работы готовится дополнительная группа сотрудников отряда.

Эльбрус считается одной из самых сложных для восхождения гор, расположенных в России. Официальных данных, сколько всего человек погибло на Эльбрусе, нет. По словам местных спасателей, ежегодно склоны горы забирают до 15 человек, и это число растёт, поскольку одолеть гору всё чаще пытаются люди без соответствующей подготовки.