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При восхождении на Эльбрус с высоты сорвались два альпиниста

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358976_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422851-ru.html

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27 апреля 2017, 11:34       Комментарии

Два человека, совершавшие восхождение на Эльбрус, сорвались на высоте около 4,9 тысячи метров над уровнем моря. В настоящее время их ищут спасатели, пишет TJournal.
Как рассказал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Руслан Джаппуе, альпинисты сорвались с высоты около шести утра 27 апреля. Всего в группе на восхождение было 4 человека. Пока информации о пропавших нет.
На поиски альпинистов направилась дежурная смена ЭВПСО в составе четырёх человек, к выходу на спасательные работы готовится дополнительная группа сотрудников отряда.
Эльбрус считается одной из самых сложных для восхождения гор, расположенных в России. Официальных данных, сколько всего человек погибло на Эльбрусе, нет. По словам местных спасателей, ежегодно склоны горы забирают до 15 человек, и это число растёт, поскольку одолеть гору всё чаще пытаются люди без соответствующей подготовки.

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