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В парламенте заинтересовались судьбой проекта CASA-1000

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-parlame...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422850-ru.html

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27 апреля 2017, 11:26       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В парламенте заинтересовались судьбой проекта CASA-1000. Сегодня депутаты заслушивают отчет премьер-министра Сооронбая Жээнбекова о работе правительства за 2016 год.
У премьер-министра спросили, что происходит с проектом CASA-1000 и для чего был создан Нацэнергохолдинг и оправдывает ли он себя.
Глава правительство отметил, что это очень хороший проект. "Мы будем предоставлять электроэнергию нашим партнерам по CASA-1000 только летом. Мощностей для этого хватит", - заверил С.Жээнбеков.
Также премьер отметил, что Нацэнергохолдинг себя оправдывает.
По словам премьера, в целях реформирования системы управления энергоотраслью был создан Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию, ОАО "Национальный энергохолдинг". Уже в 2016 году это дало свои результаты. В отопительном сезоне отчетного периода энергетическая система работала стабильно. В энергетической отрасли выработано 13,04 млрд. кВтч электроэнергии, что на 85 млн кВтч больше, чем в 2015 году. Потери сократились до 13,9%, а дебиторская задолженность на 1,7%.
"Продолжается реализация крупных энергопроектов, таких как модернизация ТЭЦ г.Бишкек, реконструкция Ат-Башинской ГЭС, ввод второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, реконструкция Токтогульской ГЭС", - сказал он.

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