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"Podrobno.uz": Национальная авиакомпания Узбекистана выполнит первый беспосадочный перелет в США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podrobno....

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422849-ru.html

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27 апреля 2017, 11:08       Комментарии

Podrobno.uz. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 27 июля впервые в истории отечественной гражданской авиации осуществит прямой беспосадочный перелет из Ташкента в Нью-Йорк на Boeing 787 Dreamliner. В преддверии этого события 18 мая будет выполнен первый рейс на Dreamliner по маршруту Ташкент-Рига-Нью-Йорк-Ташкент.
Эксплуатация "лайнеров мечты" на направлении Ташкент-Рига-Нью-Йорк-Ташкент позволит пассажирам Национальной авиакомпании с высоким уровнем комфорта долететь до Риги на 20-30 мин., а до Нью-Йорка на целый час быстрее. Первый рейс по данному маршруту выполнит экипаж в составе заместителя директора Летного комплекса НАК Сергея Кима, пилота-инструктора ЛМО И.Зака и командира Летного отряда Boeing 787 Dreamliner Асаджона Турсунова.
Выполнение трансатлантических беспосадочных перелетов из Ташкента в Нью-Йорк – это новая эпоха в развитии Национальной авиакомпании Узбекистана. Пилоты отряда Boeing 787 Dreamliner Летного комплекса НАК тщательно готовятся к этому знаменательному и долгожданному событию. Завершив тренажерную подготовку в Лондоне и Шанхае, они в настоящее время проходят наземную подготовку – ведутся занятия с пилотами-инструкторами и штурманами авиакомпании, изучаются видеоматериалы, необходимая документация и т.п.
Время прямых полетов на Дримлайнере НАК в Нью-Йорк составит 12 часов, а обратно в Ташкент – 11 часов. При этом Национальная авиакомпания сохранит рейсы в США через Ригу с частотой 1 раз в неделю.
Отметим, НАК "Узбекистон хаво йуллари" начала коммерческую эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner с сентября прошлого года. Сегодня на "лайнерах мечты" успешно выполняются рейсы в Дубаи, Дели, Амритсар, Стамбул, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт, Москву, Куала-Лумпур и Сингапур.

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