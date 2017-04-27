"Podrobno.uz": Национальная авиакомпания Узбекистана выполнит первый беспосадочный перелет в США

27 апреля 2017, 11:08 Комментарии

Podrobno.uz. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 27 июля впервые в истории отечественной гражданской авиации осуществит прямой беспосадочный перелет из Ташкента в Нью-Йорк на Boeing 787 Dreamliner. В преддверии этого события 18 мая будет выполнен первый рейс на Dreamliner по маршруту Ташкент-Рига-Нью-Йорк-Ташкент.

Эксплуатация "лайнеров мечты" на направлении Ташкент-Рига-Нью-Йорк-Ташкент позволит пассажирам Национальной авиакомпании с высоким уровнем комфорта долететь до Риги на 20-30 мин., а до Нью-Йорка на целый час быстрее. Первый рейс по данному маршруту выполнит экипаж в составе заместителя директора Летного комплекса НАК Сергея Кима, пилота-инструктора ЛМО И.Зака и командира Летного отряда Boeing 787 Dreamliner Асаджона Турсунова.

Выполнение трансатлантических беспосадочных перелетов из Ташкента в Нью-Йорк – это новая эпоха в развитии Национальной авиакомпании Узбекистана. Пилоты отряда Boeing 787 Dreamliner Летного комплекса НАК тщательно готовятся к этому знаменательному и долгожданному событию. Завершив тренажерную подготовку в Лондоне и Шанхае, они в настоящее время проходят наземную подготовку – ведутся занятия с пилотами-инструкторами и штурманами авиакомпании, изучаются видеоматериалы, необходимая документация и т.п.

Время прямых полетов на Дримлайнере НАК в Нью-Йорк составит 12 часов, а обратно в Ташкент – 11 часов. При этом Национальная авиакомпания сохранит рейсы в США через Ригу с частотой 1 раз в неделю.

Отметим, НАК "Узбекистон хаво йуллари" начала коммерческую эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner с сентября прошлого года. Сегодня на "лайнерах мечты" успешно выполняются рейсы в Дубаи, Дели, Амритсар, Стамбул, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт, Москву, Куала-Лумпур и Сингапур.