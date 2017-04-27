Club INFOX провел 4-й бизнес-форум "Кыргызстан-Болгария"

27 апреля 2017, 11:10 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Business Club INFOX совместно со строительной компанией "Памир Строй" 19 апреля 2017 года провел 56-ю бизнес-встречу и 4-й Бизнес-Форум "Кыргызстан-Болгария" на тему "Недвижимость в Болгарии – Dinevi Resort" в отеле "Park Hotel Bishkek".

Приглашение участвовать на мероприятии приняли более 70 компаний (а именно, более 120 руководителей и топ-менеджеров компаний), целью которых являлось найти единомышленников для дальнейшего сотрудничества, обсудить актуальные вопросы и просто приятно провести время в кругу интересных, опытных бизнесменов.

С приветственным словом к гостям вечера обратились организатор Бизнес-Форума – Начальник отдела продаж "Памир Строй" Ильзат Маметтахтиев и Генеральный Директор Информационного Центра INFOX Денис Пармёнов.

Одним из важных аспектов, проводимых на мероприятии, являются презентации, и на данном Бизнес-Форуме презентации были представлены следующими Бизнес-партнерами, которым выражаем благодарность за проявленный профессионализм:

- Мебельная компания "Vita Company";

- Строительная компания "Памир Строй".

В этот вечер Бизнес-партнеры, участники и организаторы Бизнес-Форума имели уникальную возможность познакомиться с региональным директором по Центральной Азии и России болгарской строительной компании "Dinevi Resort" Марин Делчев, обсудить актуальную для нашего времени возможность – покупки недвижимости за рубежом, проанализировать опыт зарубежных коллег и попытаться найти новые пути и возможности для строительства в нашей стране.

На протяжении вечера гости ознакомились с услугами участников выставки, организованной в торжественном зале отеля "Park Hotel Bishkek", и за данное активное участие выражаем благодарность следующим партнерам:

- SAIMA-TELECOM;

- Салон отделочных материалов "Премьера";

- Мебельная компания "Vita Company".

Ведущим Бизнес-Форума был Тимур Джумабаев, который на протяжении всего вечера поддерживал публику в хорошем настроении. В начале мероприятия театр мод "IV Fashion" представил детский показ мод, а после Заведующая отделом маркетинга Музея ИЗО (КНМИИ им.Гайтиева), Директор ОО "Центр искусства и культуры" Чолпон Тентиева рассказала о предстоящей ночи в музее. "Ночь музеев" – это международное событие, которое проходит ежегодно в более 40 странах мира. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, кому интересно увидеть музей в необычное время суток.

В завершении вечера Генеральный Директор Информационного Центра INFOX*1200 Денис Пармёнов выразил слова благодарности и от имени всех гостей Бизнес-Форума вручил:

- благодарственное письмо получил Начальник отдела продаж строительной компании "Памир Строй" Ильзат Маметтахтиев;

- благодарственное письмо получил региональный Директор по Центральной Азии и России строительной компании "Dinevi Resort" Марин Делчев.

На протяжении всего вечера были разыграны подарки от партнеров Business Club INFOX и организаторов мероприятия "Памир Строй", а самым знаменательным событием вечера стал розыгрыш главного приза – поездка в Болгарию, спонсором которой выступила болгарская строительная компания "Dinevi Resort". Приз получил представитель завода ЖБИ.

Все гости мероприятия были приглашены на фуршет, который был представлен и организован отелем "Park Hotel Bishkek".

Business Club INFOX - это площадка, где укрепляют деловые связи и находят партнеров, общаются в высокопрофессиональной среде, делятся своим опытом и успехами. Здесь каждый бизнесмен находит для себя то, что важно именно ему.

Благодарим РА "Continent" за профессиональное изготовление благодарственных писем.

Благодарим "Денис Романченко" за фотосъемку.

Благодарим Телепроект "Любимый город", "Азия ТВ", "5й канал" за видеосъемку.

Выражаем слова благодарности представителям СМИ за информационную поддержку каждого Бизнес-Форума:

Web-сайты: www.kabar.kg, www.stylish.kg, www.flyer.kg, www.comment.kg, www.sovremennik.kg, www.news-asia.ru, www.comment.kg, www.vesti.kg.

Печатная продукция: журнал "Интерьер от А до Я", журнал "Обустройство и Ремонт", журнал "HoReCa", журнал "Индустриальный Кыргызстан", еженедельник "АВТОгид", журнал "VIP", журнал "Деловой собеседник", "Golden Pages of Kyrgyzstan".

Особую благодарность Business Club INFOX выражает руководству и сотрудникам отеля "Park Hotel Bishkek" за профессионализм в проведении Бизнес-Форума!

Благодарим всех участников за активное участие на Бизнес-Форуме и ждём на следующем мероприятии, которое состоится 27 апреля 2017 года в Образовательном Комплексе "Илим".