Ш.Бердалиев: Центр кинологической подготовки ГТС приобрел статус - Региональный учебный центр ВТамО

27 апреля 2017, 11:32 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Центр кинологической подготовки Государственной таможенной службы (ГТС) КР приобрел статус "Региональный учебный центр Всемирной Таможенной Организации (ВТамО)". Об этом в ходе пресс-тура в Центре профессиональной и кинологической подготовки Государственной таможенной службы при ПКР сообщил заместитель председателя ГТС КР Шамиль Бердалиев.

По его словам, данное решение было принято накануне в г.Вена (Австрия) на конференции руководителей таможенных служб Европейского региона ВТамО. На конференции приняли участие представители более 50 стран, в том числе и Кыргызстан. Обсуждались стратегические вопросы, представляющие общий интерес и согласование общей позиции перед сессиями Совета ВТамО, которые состоятся в июле 2017 г.

"Я предоставил презентацию с сопровождением специально подготовленного видео и представлением брошюр о нашем Центре, его стратегии и миссии для функционирования в качестве Регионального учебного центра ВТамО. Руководители таможенных служб Европейского региона ВТамО рассмотрели нашу презентацию положительно и одобрили наш Центр - Региональным учебным центром (РУЦ) ВТамО. В ближайшее время нам предстоит утверждение трехлетнего Плана мероприятий РУЦ, оформление соответствующих документов и реализация мероприятий", - отметил Ш.Бердалиев.

Центр профессиональной и кинологической подготовки таможенной службы Кыргызстана является самостоятельным подразделением в структуре таможенной службы страны. Центр возглавляет начальник, всего в Центре работают 44 сотрудника и 15 сотрудников вспомогательного персонала. Центр имеет в своем распоряжении два учебных корпуса. Имеется лекционный зал на 60 человек, 2 компьютерных класса на 30 человек, 3 учебных класса каждая на 25 человек, конференц-зал на 20 человек, оборудованный видеоконференц-связью, серверная станция, библиотека с читальным залом, доступ к сети Интернет, Wi-Fi, проекторы, интерактивная доска, информационно-правовая система "Токтом".

Также в Центре имеется отдельное помещение "Специализированная кухня", предназначенное для приготовления корма служебно-розыскным собакам. Имеется 38 вольеров, оборудованных водоснабжением, канализацией, освещением для содержания и сбережения служебно-розыскных собак в любых погодных условиях.