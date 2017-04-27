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Новости Кыргызстана

В парламенте заинтересовались судьбой проекта CASA-1000В парламенте заинтересовались судьбой проекта CASA-1000

Ш.Бердалиев: Центр кинологической подготовки ГТС приобрел статус - Региональный учебный центр ВТамО

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sh.berdal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422847-ru.html

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27 апреля 2017, 11:32       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Центр кинологической подготовки Государственной таможенной службы (ГТС) КР приобрел статус "Региональный учебный центр Всемирной Таможенной Организации (ВТамО)". Об этом в ходе пресс-тура в Центре профессиональной и кинологической подготовки Государственной таможенной службы при ПКР сообщил заместитель председателя ГТС КР Шамиль Бердалиев.
По его словам, данное решение было принято накануне в г.Вена (Австрия) на конференции руководителей таможенных служб Европейского региона ВТамО. На конференции приняли участие представители более 50 стран, в том числе и Кыргызстан. Обсуждались стратегические вопросы, представляющие общий интерес и согласование общей позиции перед сессиями Совета ВТамО, которые состоятся в июле 2017 г.
"Я предоставил презентацию с сопровождением специально подготовленного видео и представлением брошюр о нашем Центре, его стратегии и миссии для функционирования в качестве Регионального учебного центра ВТамО. Руководители таможенных служб Европейского региона ВТамО рассмотрели нашу презентацию положительно и одобрили наш Центр - Региональным учебным центром (РУЦ) ВТамО. В ближайшее время нам предстоит утверждение трехлетнего Плана мероприятий РУЦ, оформление соответствующих документов и реализация мероприятий", - отметил Ш.Бердалиев.
Центр профессиональной и кинологической подготовки таможенной службы Кыргызстана является самостоятельным подразделением в структуре таможенной службы страны. Центр возглавляет начальник, всего в Центре работают 44 сотрудника и 15 сотрудников вспомогательного персонала. Центр имеет в своем распоряжении два учебных корпуса. Имеется лекционный зал на 60 человек, 2 компьютерных класса на 30 человек, 3 учебных класса каждая на 25 человек, конференц-зал на 20 человек, оборудованный видеоконференц-связью, серверная станция, библиотека с читальным залом, доступ к сети Интернет, Wi-Fi, проекторы, интерактивная доска, информационно-правовая система "Токтом".
Также в Центре имеется отдельное помещение "Специализированная кухня", предназначенное для приготовления корма служебно-розыскным собакам. Имеется 38 вольеров, оборудованных водоснабжением, канализацией, освещением для содержания и сбережения служебно-розыскных собак в любых погодных условиях.

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