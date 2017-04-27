10:59: каких людей можно встретить в бишкекской маршрутке

27 апреля 2017, 10:59 Комментарии

Последние три года я передвигался по Бишкеку исключительно на своей машине, но недавно продал ее. Как оказалось, не катался в столичных маршрутках уже давно. Между продажей и покупкой автомобиля у меня есть немного времени поездить на общественном транспорте. Этот процесс начался вчера.

Да, люди знают, кого можно встретить в машрутках Бишкека, но позвольте и мне об этом рассказать.

Вот вошел я в бус и протягиваю водителю 10 сомов за проезд. Их по пути у меня перехватывает "ассистент" или штурман водителя. Окей, спасибо! Микроавтобус резиновый - это точное определение. В маршрутке я первым делом встретил знакомых по прежней работе, пообщался с ними, но очень коротко - на следующей остановке они сошли. Салон немного опустел, и я по привычке молодых людей решил пройти в сторону последних мест. С непривычки отдавил ноги двум мужчинам. Пробормотав: "Извините", наконец достиг цели - дошел до конца салона.

Вот сидит симпатичная девушка. Уделила несколько секунд моей скромной персоне и снова уставилась в окно. Да, это интереснее, нежели парень в кроссовках и толстовке, да еще и уставший после работы.

Она сошла на своей остановке. Заходит группа молодых студентов, смеются на весь салон, обсуждают предстоящие модули. Они мне кажутся слишком шумными (может, потихоньку старею?).

И последний приметный персонаж - парень, слушающий кыргызскую песню через динамики смартфона. Да, оказывается, такие люди еще есть. Я думал, это мода прошла лет десять назад.

Путешествие завершилось. Меня ждут еще несколько дней поездок на общественном транспорте. Буду делиться впечатлениями в соцсетях. А вы расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от столичного общественного транспорта. Буду ждать.

Как пишут обычно мои коллеги в этом месте, "а теперь к новостям".

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Всем хорошего дня!

В стране 10.59.

С уважением Азамат Аралбаев