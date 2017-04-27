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Исаков: Человек с богатой духовной культурой занимает главное место в стратегии развития Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/isakov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422845-ru.html

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27 апреля 2017, 10:46       Комментарии

Главное место в стратегии развития Кыргызстана до 2040 года будет занимать человек с богатой духовной культурой, сказал руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков на первом Бишкекском форуме культур.
Он отметил, что проведение такого форума для Кыргызстана является большой гордостью.
"По инициативе президента сегодня в Кыргызстане все слои общества занимаются стратегией развития до 2040 года. Главное место в стратегии будет занимать человек с духовной культурой. Кыргызстан является участником многих фольклорных и культурных фестивалей. Всемирные Игры кочевников является вкладом нашей страны в развитие мировой культуры. Кыргызстан намерен развивать этот проект", – сказал он и поблагодарил гостей, которые приехали в Кыргызстан для участия в форуме.
Отметим, в Бишкеке проходит первый форум культур. Для участия в данном мероприятии, в Кыргызстан приехали представители крупных международных организаций таких как CIOFF – Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международный Дельфийский комитет, Ассоциация Марокканский фестивалей, Международная организация тюркской культур, Ассоциация спорта и культуры и другие.

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