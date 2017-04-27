Исаков: Человек с богатой духовной культурой занимает главное место в стратегии развития Кыргызстана

27 апреля 2017, 10:46 Комментарии

Главное место в стратегии развития Кыргызстана до 2040 года будет занимать человек с богатой духовной культурой, сказал руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков на первом Бишкекском форуме культур.

Он отметил, что проведение такого форума для Кыргызстана является большой гордостью.

"По инициативе президента сегодня в Кыргызстане все слои общества занимаются стратегией развития до 2040 года. Главное место в стратегии будет занимать человек с духовной культурой. Кыргызстан является участником многих фольклорных и культурных фестивалей. Всемирные Игры кочевников является вкладом нашей страны в развитие мировой культуры. Кыргызстан намерен развивать этот проект", – сказал он и поблагодарил гостей, которые приехали в Кыргызстан для участия в форуме.

Отметим, в Бишкеке проходит первый форум культур. Для участия в данном мероприятии, в Кыргызстан приехали представители крупных международных организаций таких как CIOFF – Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международный Дельфийский комитет, Ассоциация Марокканский фестивалей, Международная организация тюркской культур, Ассоциация спорта и культуры и другие.