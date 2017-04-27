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Правительство планирует в 2017 году взяться за долгострои

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422844-ru.html

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27 апреля 2017, 10:57       Комментарии

Парламент на пленарном заседании обсуждает отчет правительства по итогам работы за 2016 год.
Дастан Бекешев (СДПК) отметил, что каждый раз депутаты поднимают один тот же вопрос по капвложениям.
"Многие объекты все еще стоят, к примеру, в Аксуйском районе в 2009 году построили детский сад, но по сей день там не завершены ремонтные работы. 8 лет он просто стоит, вопрос не решается. И таких объектов много. Составьте список долгостроев, потом сообщите по каждому случаю, где и по каким причинам объекты стоят", – сказал депутат.
В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что в прошлом года впервые на капвложения выделено более 5 млрд сомов.
"Такого еще на практике не было, в этом году так же собираемся примерно столько же направить. В 2016 году 98 объектов закончили. Мы ведем работу по анализу недостроенных объектов, но чтобы все закончить нужно 9,6 млрд сомов. В этом году начнем работы по завершению этих объектов", – сказал глава кабмина.

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