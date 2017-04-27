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Международные организации просят провести в Кыргызстане фольклорный фестиваль

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/mezhdu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422843-ru.html

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27 апреля 2017, 11:08       Комментарии

Президент азиатско-тихоокеанского сектора Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF) доктор Удомсак Сакмунгвонг надеется, что Кыргызстан проведет фольклорный фестиваль. Об этом он сказал на первом Бишкекском форуме культур.
По его словам, международное движение увеличивает свои ряды посредством поддержки и распространения фольклора и культуры в мире.
"В настоящий момент у нас около 300 фестивалей, 50 тыс. фольклорных артистов по всему миру. Я надеюсь, что Кыргызстан может организовать международный фольклорный фестиваль, чтобы народы всего мира могли поделиться своей культурой", – сказал он.
Отметим, в Бишкеке проходит первый форум культур. Для участия в данном мероприятии, в Кыргызстан приехали представители крупных международных организаций, таких как CIOFF – Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международный Дельфийский комитет, Ассоциация Марокканский фестивалей, Международная организация тюркской культур, Ассоциация спорта и культуры и другие.

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