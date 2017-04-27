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Пострадавший от действий К. Кадыралиева грозит самосожжением на площади

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358980_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422842-ru.html

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Представители МИД стран ОДКБ обсудили вопросы угрозы безопасности государств, исходящие с территории Афганистана

27 апреля 2017, 10:39       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, возле здания парламента пострадавший от экс-прокурора города Оша Канжара Кадыралиева Мирлан Жолдошев пригрозил самосожжением.
Он обратился к президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву с просьбой о помощи.
"Три года назад мой дом и кафе отобрал Канжар Кадыралиев. Все это время мне и моей семье приходится скитаться. Я и мои семеро детей живем практически улице. Почти два года проходят судебные слушания. Завтра, 28 апреля, судья Октябрьского районного суда Бишкека Кымбат Архарова должна вынести приговор или отправить материалы дела на доследование в Ош. Однако если это дело направят в Ошский городской суд, то его закроют за истечением срока давности. Два чиновника из Белого дома давят на суд и требуют от судьи отправить материалы дела на доследование. Если завтра суд отправит дело на доследование, то я приеду к Белому дому, озвучу имена этих двух чиновников и сожгу себя. У меня больше нет выхода и нечего терять", - сказал Жолдошев.
Напомним, уголовное дело по трем статьям в отношении Кадыралиева Генеральная прокуратура возбудила еще в 2014 году. Следствие заочно предъявило ему обвинение в хулиганстве, вымогательстве и самоуправстве. 18 ноября прошлого года Канжара Кадыралиева уволили из органов надзора, а с 20 ноября он официально числился в розыске. В данном деле потерпевшими являются Абдиметалип Бекташев, Мирлан Жолдошев и Улакан Маткаликов.

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