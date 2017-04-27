В Бишкеке частная клиника до смерти залечила своего пациента от алкоголизма

27 апреля 2017, 10:46 Комментарии

В частном доме столичного жилмассива Учкун народная целительница - гражданка С.Т. Чильмергенова занималась врачеванием. Однако 3 марта 2017 года случилась трагедия - один из пациентов скончался, находясь у нее на лечении.

Как отмечают в ГУВД г. Бишкек, в этот день по номеру "102" поступило сообщение о смерти 42-летнего мужчины. Как выяснилось позднее, им оказался пациент частной клиники, который лечился от алкоголизма. Прибыл он в несанкционированную лечебницу 1 марта этого года, его привезли родственники из Кара-Балты, однако спустя двое суток мужчина скончался.

По заключению медицинской экспертизы, мужчина скончался от побоев. По подозрению в совершении этого преступления, предусмотренного статьей 104 УК КР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), задержан внук целительницы А.Э., 1993 года рождения.

В свою очередь Минздрав отмечает, что в реестре ведомства гражданке С.Т. Чильмергеновой лицензия не выдавалась.

"Министерство здравоохранения не выдавало лицензию на занятие медицинской деятельностью, правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия и мы надеемся, что будут приняты самые жесткие меры к этой целительнице, так как закон должен быть одинаков для всех", - отметил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев