В КР 80% населения не превышает лимит по потреблению электроэнергии

27 апреля 2017, 10:48 Комментарии

В Кыргызстане 80% населения не превышает лимит по потреблению электроэнергии в 700 кВт. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша. Отметим, сегодня парламент на пленарном заседании заслушивает отчет правительства за 2016 год.

По его словам, многие регионы поднимают вопрос о снижении цен на тарифы на электроэнергию, особенно в Токтогуле и Нарыне, а также других горных участках. Однако, по словам премьера, 80% населения потребляет примерно 600 кВт, а 20%, которые превышают установленный лимит, могут себе позволить оплатить тариф.

Жээнбеков добавил, что по тарифам на электроэнергию разработана целая программа.