Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

А.Шаккалиев: "Нормы технического регулирования ЕАЭС должны опираться на лучшие международные практики"А.Шаккалиев: "Нормы технического регулирования ЕАЭС должны опираться на лучшие международные практики"Исаков: Человек с богатой духовной культурой занимает главное место в стратегии развития КыргызстанаИсаков: Человек с богатой духовной культурой занимает главное место в стратегии развития Кыргызстана

В КР 80% населения не превышает лимит по потреблению электроэнергии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358981_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422840-ru.html

Похожие новости

Разработана спецпрограмма по тарифам на электроэнергию – премьер

В 2015 году в Кыргызстане произошел 21 лесной пожар, в том числе 9 по вине населения

Недоверие населения к таможенной службе - это малоинформированость

Зилалиев: Реконструкция Токтогульской ГЭС не повлечет роста цен на электроэнергию

Украина прекратила поставки электроэнергии в ЛНР

27 апреля 2017, 10:48       Комментарии

В Кыргызстане 80% населения не превышает лимит по потреблению электроэнергии в 700 кВт. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша. Отметим, сегодня парламент на пленарном заседании заслушивает отчет правительства за 2016 год.
По его словам, многие регионы поднимают вопрос о снижении цен на тарифы на электроэнергию, особенно в Токтогуле и Нарыне, а также других горных участках. Однако, по словам премьера, 80% населения потребляет примерно 600 кВт, а 20%, которые превышают установленный лимит, могут себе позволить оплатить тариф.
Жээнбеков добавил, что по тарифам на электроэнергию разработана целая программа.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум