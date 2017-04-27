С начала недели доллар подрос более чем на полсома

27 апреля 2017, 10:51 Комментарии

Американский доллар с начала недели вырос более чем на 50 тыйнов. Сегодня валюта стоит в среднем 67,3, а в уличных обменных пунктах валюту можно обменять в среднем за 67,45, хотя в понедельник цена на американскую валюту была на отметки 66,5.

Национальный банк КР держит курс на отметке 67,13 сома за 1 доллар США.

Таким образом, с конца марта, когда именно началось падение доллара, валюта подешевела чуть более чем на 1 сом.

Стоит отметить, по мнению экспертов, в обозримой перспективе устойчивости национальной валюте ничего не угрожает. Стабильная ситуация на финансовом рынке повлияла на снижение темпов инфляции, ее уровень значительно ниже ожидаемого.