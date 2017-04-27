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С начала недели доллар подрос более чем на полсома

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358982_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422839-ru.html

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27 апреля 2017, 10:51       Комментарии

Американский доллар с начала недели вырос более чем на 50 тыйнов. Сегодня валюта стоит в среднем 67,3, а в уличных обменных пунктах валюту можно обменять в среднем за 67,45, хотя в понедельник цена на американскую валюту была на отметки 66,5.
Национальный банк КР держит курс на отметке 67,13 сома за 1 доллар США.
Таким образом, с конца марта, когда именно началось падение доллара, валюта подешевела чуть более чем на 1 сом.
Стоит отметить, по мнению экспертов, в обозримой перспективе устойчивости национальной валюте ничего не угрожает. Стабильная ситуация на финансовом рынке повлияла на снижение темпов инфляции, ее уровень значительно ниже ожидаемого.

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