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Глава фонда госматрезервов "переволновался" на заседании парламента

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358985_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422838-ru.html

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27 апреля 2017, 11:01       Комментарии

Глава Фонда государственных материальных резервов Гуламжан Анарбаев "переволновался", выступая перед депутатами на заседании Жогорку Кенеша.
Сегодня, 27 апреля, парламентарий Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, какова задолженность населения перед фондом.
На что Анарбаев ответил, что у него нет точной информации и пообещал ее предоставить.
Однако премьер не выдержал и отметил, что по этому вопросу Анарбаев ранее предоставлял отчет, и по его поручению идет работа. "Точно не помню, но примерно 800-900 млн сомов, он просто переволновался, так как впервые участвует на таком заседании", - сказал Жээнбеков.
После этого Анарбаев "набрался мужества" и сказал, что с первого раза не понял вопроса и назвал точную сумму задолженности, которая составляет 862 млн сомов.

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