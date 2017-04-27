Глава фонда госматрезервов "переволновался" на заседании парламента

27 апреля 2017, 11:01 Комментарии

Глава Фонда государственных материальных резервов Гуламжан Анарбаев "переволновался", выступая перед депутатами на заседании Жогорку Кенеша.

Сегодня, 27 апреля, парламентарий Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") поинтересовался, какова задолженность населения перед фондом.

На что Анарбаев ответил, что у него нет точной информации и пообещал ее предоставить.

Однако премьер не выдержал и отметил, что по этому вопросу Анарбаев ранее предоставлял отчет, и по его поручению идет работа. "Точно не помню, но примерно 800-900 млн сомов, он просто переволновался, так как впервые участвует на таком заседании", - сказал Жээнбеков.

После этого Анарбаев "набрался мужества" и сказал, что с первого раза не понял вопроса и назвал точную сумму задолженности, которая составляет 862 млн сомов.