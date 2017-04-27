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На Коллегии ЕЭК внесены поправки и изменения в ТН ВЭД ЕАЭС, одобрена программа взаимодействия с ЮНКТАД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-kolleg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422836-ru.html

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27 апреля 2017, 10:33       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Решения, связанные с уточнением характеристик изделий, упоминаемых в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также выделением ряда товаров в отдельные подгруппы, приняты Коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля.
В частности, Решением Коллегии ЕЭК одобрена поправка к ТН ВЭД ЕАЭС, уточняющая значение термина "обработанные янтарь, гагат (черный янтарь)". Новая редакция предусматривает, что под это определение подпадают изделия, имеющие следующие признаки: полирование или шлифование всей поверхности, а также сверление сквозных отверстий. Это обеспечит более полное и достоверное администрирование экспортно-импортной деятельности бизнеса стран ЕАЭС и предотвратит случаи вывоза янтаря без оформления соответствующих лицензий.
Кроме того, в отдельную подгруппу ТН ВЭД ЕАЭС будут выделены бетономешалки и растворосмесители бытового значения (до 200 литров включительно), что позволит повысить прозрачность и прослеживаемость поставок этих товаров: сегодня техника для бытового использования и для строительства проходит по единой товарной подгруппе.
Одобрены проекты решений Совета ЕЭК, предусматривающие снижение с 5% до нуля ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления, а также утверждение Порядка временной приостановки предоставления тарифного преференциального режима, который предусмотрен Соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами и Вьетнамом.
Коллегия ЕЭК также одобрила программу сотрудничества ЕЭК и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) до 2019 года. Взаимодействие с ЮНКТАД будет содействовать региональной интеграции и устойчивому экономическому развитию стран ЕАЭС и нацелено на обмен опытом по вопросам оценки и анализа межстрановых цепочек добавленной стоимости с участием государств ЕАЭС.
Пресс-служба ЕЭК

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