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Разработана спецпрограмма по тарифам на электроэнергию – премьер

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/razrabota...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422835-ru.html

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Премьер 27 апреля представит отчет о работе правительства за 2016 год Жогорку Кенешу

27 апреля 2017, 10:38       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Разработана специальная программа по тарифам на электроэнергию. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который представляет отчет о работе правительства за 2016 год.
По его словам, тарифы везде повышаются. "У нас разработана специальная программа по тарифам. Этот вопрос мы рассматриваем. Во многих местах поднимается вопрос повышения лимита до 700 кВт/ч. Стоит отметить, что 80% населения, это те кто употребляет электроэнергию до 700 кВт/ч. А остальные 20% - люди обеспеченные, которые могут оплатить за электроэнергию по 2,16 сома", - сказал С.Жээнбеков.
Также глава правительства отметил, что этот вопрос находится на рассмотрении. По его словам, будет правильно, если льгота будет только тем слоям населения, которые находятся в сложной жизненной ситуации.
Напомним, согласно действующему тарифу, абоненты платят по 77 тыйынов за киловатт-час при потреблении до 700 кВт/ч. Для использующих более 700 киловатт в месяц тариф составляет 2,16 сома. Для промышленных предприятий он определен в 2,24 сома.

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