А.Шаккалиев: "Нормы технического регулирования ЕАЭС должны опираться на лучшие международные практики"

27 апреля 2017, 10:51 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Перспективы сотрудничества Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с одной из ведущих организаций США в сфере стандартизации – Американским обществом по материалам и их испытаниям (ASTM International) – обсудил директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев на встрече с президентом ASTM International Катрин Морган.

Как отметил Арман Шаккалиев, "при формировании нормативной базы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Комиссия придает большое значение гармонизации межгосударственных стандартов с международными и региональными. Учитывая, что стандарты ASTM применяют более 60 стран мира, эти документы представляют большой интерес для технического регулирования в ЕАЭС".

Катрин Морган выразила заинтересованность во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией по вопросам технического регулирования. На вторую половину мая стороны наметили рабочую встречу в Москве на площадке Комиссии, в которой примут участие, кроме представителей ЕЭК и ASTM International, Американский институт нефти (API) и Американское общество инженеров-механиков (ASME) – авторитетные отраслевые разработчики стандартов. Будет обсужден в том числе вопрос о возможном подписании меморандума об их сотрудничестве с ЕЭК.

Справка

Американское общество по материалам и их испытаниям (ASTM International) –американская организация, разрабатывающая и издающая стандарты для металлургии, энергетики, электроники, текстильной промышленности и ряда других отраслей мировой экономики. ASTM поддерживает около 12 000 стандартов. Более 5000 из них приняты за пределами США в качестве национальных, более 60 стран используют стандарты ASTM в качестве основы для создания своих нормативных баз. Членами ASTM являются более 32 тысяч представителей производителей, пользователей, потребителей, правительств и научных учреждений более 100 стран мира.

Пресс-служба ЕЭК