Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Эксперт УНП ООН: Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной – милиционеромЭксперт УНП ООН: Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной – милиционеромВ КР 80% населения не превышает лимит по потреблению электроэнергииВ КР 80% населения не превышает лимит по потреблению электроэнергии

А.Шаккалиев: "Нормы технического регулирования ЕАЭС должны опираться на лучшие международные практики"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/a.shakkal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422834-ru.html

Похожие новости

Международные организации просят провести в Кыргызстане фольклорный фестиваль

Жээнбеков поручил Минтрансу в корне изменить систему деятельности и улучшать кадры

В селе Кызыл-Туу Сузакского района ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, - омбудсмен

Кыргызстан должен развивать собственное производство стройматериалов - Панкратов

Члены правительства в течение должны внести предложения, направленные на сокращение числа ДТП

27 апреля 2017, 10:51       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Перспективы сотрудничества Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с одной из ведущих организаций США в сфере стандартизации – Американским обществом по материалам и их испытаниям (ASTM International) – обсудил директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев на встрече с президентом ASTM International Катрин Морган.
Как отметил Арман Шаккалиев, "при формировании нормативной базы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Комиссия придает большое значение гармонизации межгосударственных стандартов с международными и региональными. Учитывая, что стандарты ASTM применяют более 60 стран мира, эти документы представляют большой интерес для технического регулирования в ЕАЭС".
Катрин Морган выразила заинтересованность во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией по вопросам технического регулирования. На вторую половину мая стороны наметили рабочую встречу в Москве на площадке Комиссии, в которой примут участие, кроме представителей ЕЭК и ASTM International, Американский институт нефти (API) и Американское общество инженеров-механиков (ASME) – авторитетные отраслевые разработчики стандартов. Будет обсужден в том числе вопрос о возможном подписании меморандума об их сотрудничестве с ЕЭК.
Справка
Американское общество по материалам и их испытаниям (ASTM International) –американская организация, разрабатывающая и издающая стандарты для металлургии, энергетики, электроники, текстильной промышленности и ряда других отраслей мировой экономики. ASTM поддерживает около 12 000 стандартов. Более 5000 из них приняты за пределами США в качестве национальных, более 60 стран используют стандарты ASTM в качестве основы для создания своих нормативных баз. Членами ASTM являются более 32 тысяч представителей производителей, пользователей, потребителей, правительств и научных учреждений более 100 стран мира.
Пресс-служба ЕЭК

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум