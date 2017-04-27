Эксперт УНП ООН: Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной – милиционером

27 апреля 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Роман Гайнанов – Кабар/. Жертвам насилия комфортнее разговаривать с женщиной – милиционером. Об этом сказал международный координатор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Кун Маркверинг во время тренинга.

В целях повышения потенциала правоохранительных органов по защите прав женщин и молодежи в соответствии с международными стандартами, УНП ООН поддерживает некоторые инициативы, направленные на расширение доступа женщин к профессиональным возможностям в правоохранительной сфере и оказание содействия в развитии социального партнерства между милицией и населением по решению таких приоритетных вопросов, как гендерное насилие.

За последний месяц 200 женщин-милиционеров из всех областей Кыргызстана получили знания по уголовному законодательству, уголовным расследованиям и предупреждению преступности, в том числе по предотвращению насильственного экстремизма и насилия по гендерному признаку. После проведенного первого раунда обучения в городе Ош в марте месяце, второй раунд такого обучения, который также развивает навыки общения и презентации, проходит на Иссык-Куле с 25 по 28 апреля 2017 года.

Гендерное насилие остается широко распространенной проблемой в Кыргызстане. По данным Национального статистического комитета КР, 14 тыс 467 человек обратились в кризисные центры и другие учреждения, оказывающие социальную и психологическую помощь в 2015 году, что на 26 процентов больше по сравнению с 2010 годом.

Количество обращений в милицию по поводу насилия в семье намного ниже. В 2015 году милиция зарегистрировала более 3524 случаев, по сравнению с 1800 случаями в 2010 году, по данным того же источника.

"Это сложный, многогранный вопрос, но одной из причин низкого уровня обращений является то, что жертвам насилия может быть комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером. К сожалению, в стране очень мало аттестованных женщин-милиционеров, особенно работающих в регионах", - сказал Кун Маркверинг.

По данным Министерства внутренних дел КР, в 2016 году в целом по стране женщины составляли 5,9 процентов всех аттестованных милиционеров. 4,3 процента аттестованных сотрудников милиции принадлежат к этническому меньшинству.

"Современная полицейская деятельность - это в основном налаживание партнерских отношений с населением для решения проблем в сфере обеспечения общественного порядка", - отметил К.Маркверинг и добавил что женщины зачастую отличные коммуникаторы, умеющие разряжать ситуации, которые потенциально могут перерасти в конфликт.

"Вот почему столь важен разнообразный гендерный и этнический состав правоохранительных органов и сбалансированный состав патрульных команд", - заключил он.