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Бишкекский горсуд в феврале признал недействительными итоги тендера по "Безопасному городу", - премьерБишкекский горсуд в феврале признал недействительными итоги тендера по "Безопасному городу", - премьерНа Коллегии ЕЭК внесены поправки и изменения в ТН ВЭД ЕАЭС, одобрена программа взаимодействия с ЮНКТАДНа Коллегии ЕЭК внесены поправки и изменения в ТН ВЭД ЕАЭС, одобрена программа взаимодействия с ЮНКТАД

Мы делаем все, чтобы предотвратить разрушения от разлива рек, - премьер

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422831-ru.html

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27 апреля 2017, 10:38       Комментарии

Мы делаем все, чтобы предотвратить разрушения от разлива рек, сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что реки унесли плодородный слой почвы с 20 га земель в Кара-Суйском районе, река Кок-Арт унесла 5 га.
В свою очередь глава правительства заверил, что в этом году завершатся берегоукрепительные работы на реке Чу.
"20 лет не решался вопрос. В этом году выделили 120 млн сомов на эти цели. МЧС работает. Средства выделяются. Это природные явления. В Казахстане затопило 6 областей. Мы были готовы к большому объему воды. Техника есть, солярка, песок есть, средства есть. Мы готовы", - отметил С.Жээнбеков.

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