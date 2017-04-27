Мы делаем все, чтобы предотвратить разрушения от разлива рек, - премьер

27 апреля 2017, 10:38 Комментарии

Мы делаем все, чтобы предотвратить разрушения от разлива рек, сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша.

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что реки унесли плодородный слой почвы с 20 га земель в Кара-Суйском районе, река Кок-Арт унесла 5 га.

В свою очередь глава правительства заверил, что в этом году завершатся берегоукрепительные работы на реке Чу.

"20 лет не решался вопрос. В этом году выделили 120 млн сомов на эти цели. МЧС работает. Средства выделяются. Это природные явления. В Казахстане затопило 6 областей. Мы были готовы к большому объему воды. Техника есть, солярка, песок есть, средства есть. Мы готовы", - отметил С.Жээнбеков.