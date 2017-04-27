Правительство в 2017 году отремонтирует аварийные школы и недостроенные социальные объекты

27 апреля 2017, 10:23 Комментарии

Правительство отремонтирует аварийные школы и недостроенные социальные объекты в этом году, сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша.

Он напомнил, что в 2016 году завершено строительство 98 социальных объектов, в том числе 77 школ.

"В прошлом году из разных источников поступило 25 млрд сомов. На строительство 98 объектов было израсходовано 9,6 млрд сомов, в том числе 5,2 млрд из средств бюджета. В нынешнем году мы проведем ремонт аварийных школ и объектов, строительство которых начато. Список по капвложениям будет утвержден в мае", - сообщил глава правительства.