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Правительство в 2017 году отремонтирует аварийные школы и недостроенные социальные объекты

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422830-ru.html

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27 апреля 2017, 10:23       Комментарии

Правительство отремонтирует аварийные школы и недостроенные социальные объекты в этом году, сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша.
Он напомнил, что в 2016 году завершено строительство 98 социальных объектов, в том числе 77 школ.
"В прошлом году из разных источников поступило 25 млрд сомов. На строительство 98 объектов было израсходовано 9,6 млрд сомов, в том числе 5,2 млрд из средств бюджета. В нынешнем году мы проведем ремонт аварийных школ и объектов, строительство которых начато. Список по капвложениям будет утвержден в мае", - сообщил глава правительства.

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