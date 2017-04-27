Евросоюз запускает программу по борьбе с наркотиками и организованной преступностью в ЦА, Кыргызстан станет региональным центром

27 апреля 2017, 10:33 Комментарии

Более 20 высокопоставленных должностных лиц Кыргызстана и Европейского союза 27 апреля в Бишкеке обсудили реализацию проекта Евросоюза, направленного на сокращение спроса и потребления наркотиков в Кыргызстане и Центральной Азии.

Предполагается, что в рамках проекта КР станет ключевой страной для сотрудничества и региональным центром по его деятельности в ЦА. Предусмотрено сотрудничество между такими органами Кыргызстана, как МВД, ГКНБ, Минюст, Генпрокуратуру, Минздав и Минобразования.

По словам главы представительства ЕС в КР Чезаре Де Монтис, проект будет длиться 4 года и будет иметь большой географический масштаб. "Он будет распространен не только в странах ЦА, но и странах Южной, Юго-Восточной Азии, в некоторых странах Европы и Африки. Есть признание того, что Кыргызстан готов работать в направлении борьбы с наркотрафиком. Сегодня наркотики и организованная преступность являются глобальной угрозой для всего мира. Общая цель программы соответствует стратегии Европы по борьбе с наркотиками. Проект основан на принципах интегрированного партнерства с участием всех сторон. Кыргызстан проводит соответствующую работу в разработке и реализации сбалансированных подходов в борьбе с наркотиками и организованной преступностью. Проект разработан с учетом подхода, ориентированного на спрос", - сказал он.

Проект по борьбе с наркотиками и организованной преступностью финансируется со стороны ЕС.