Бишкекский горсуд в феврале признал недействительными итоги тендера по "Безопасному городу", - премьер

27 апреля 2017, 10:39 Комментарии

Бишкекский горсуд в феврале признал недействительными итоги тендера по проекту "Безопасный город", сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы депутата Зиядина Жамалдинова ("Онугуу-Прогресс").

Когда начнется работа по проекту "Безопасный город", спросил депутат.

"Работа началась в 2012 году. Было принято решение, проведен тендер, в котором приняли участие 6 компаний, предложивших от 3 до 6 млрд сомов. Выиграла китайская компания, которая предложила 4 млрд. Но последующий министр отказался подписывать соглашение, так как говорилось, что тендер был проведен с нарушениями", - рассказал премьер и сообщил, что по этому тендеру было проведено много проверок.

Позже, в 2014 году, вновь был проведен тендер, выиграла компания "Стилсофт". "До подписания соглашения, сказали о нарушениях. В настоящее время идут судебные разбирательства", - напомнил С.Жээнбеков.

Он сообщил, что в настоящее время идет обсуждение и изыскиваются средства на проект "Таза коом", в рамках которого речь идет не только о "Безопасном городе", но и в целом об электронных государственных услугах.

В ответ З.Жамалдинов сказал, что не нужно ждать решения суда, а нужно действовать. "В стране 1,1 единиц транспорта. А в городе нет разделительных полос", - сказал он.

"Относительно дорог, будьте справедливы, большое количество кредитов и грантов направляются на дороги. Вы видите, что в Бишкеке начнется ремонт дорог. Так же и в Оше, Кара-Куле, Жалал-Абаде", - ответил премьер.

"Я говорю не о дорогах, я говорю о полосах. У нас их прочерчивают, а через месяц они стираются. В зарубежных странах хватает на несколько лет", - уточнил депутат.

Премьер сообщил, что этот вопрос тоже рассматривается.