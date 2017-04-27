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Бишкекский горсуд в феврале признал недействительными итоги тендера по "Безопасному городу", - премьер

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422828-ru.html

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27 апреля 2017, 10:39       Комментарии

Бишкекский горсуд в феврале признал недействительными итоги тендера по проекту "Безопасный город", сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы депутата Зиядина Жамалдинова ("Онугуу-Прогресс").
Когда начнется работа по проекту "Безопасный город", спросил депутат.
"Работа началась в 2012 году. Было принято решение, проведен тендер, в котором приняли участие 6 компаний, предложивших от 3 до 6 млрд сомов. Выиграла китайская компания, которая предложила 4 млрд. Но последующий министр отказался подписывать соглашение, так как говорилось, что тендер был проведен с нарушениями", - рассказал премьер и сообщил, что по этому тендеру было проведено много проверок.
Позже, в 2014 году, вновь был проведен тендер, выиграла компания "Стилсофт". "До подписания соглашения, сказали о нарушениях. В настоящее время идут судебные разбирательства", - напомнил С.Жээнбеков.
Он сообщил, что в настоящее время идет обсуждение и изыскиваются средства на проект "Таза коом", в рамках которого речь идет не только о "Безопасном городе", но и в целом об электронных государственных услугах.
В ответ З.Жамалдинов сказал, что не нужно ждать решения суда, а нужно действовать. "В стране 1,1 единиц транспорта. А в городе нет разделительных полос", - сказал он.
"Относительно дорог, будьте справедливы, большое количество кредитов и грантов направляются на дороги. Вы видите, что в Бишкеке начнется ремонт дорог. Так же и в Оше, Кара-Куле, Жалал-Абаде", - ответил премьер.
"Я говорю не о дорогах, я говорю о полосах. У нас их прочерчивают, а через месяц они стираются. В зарубежных странах хватает на несколько лет", - уточнил депутат.
Премьер сообщил, что этот вопрос тоже рассматривается.

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