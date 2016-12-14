В Канте 16-лений подросток убил одноклассника

27 апреля 2017, 10:27 Комментарии

В Канте нашли тело 15-летнего подростка, в убийстве подозревается, его одноклассник. Об этом K-News сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, тело мальчика обнаружено 19 апреля, в строящемся доме. Мальчика нашел хозяин постройки и сразу же позвонил в милицию.

"Сразу после поступления звонка, сотрудники Иссык-Атинского ОВД выехали на место происшествия. Позже выяснилось, что тело, пролежало там два дня. Им оказался ученик одной из школ, 2002 года рождения. Через сутки установлена личность подозреваемого, им оказался одноклассник убитого, 2001 года рождения", – рассказали в милиции.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "убийство" УК КР. Подозреваемый, сейчас находится в колонии для несовершеннолетних.