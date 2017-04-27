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Президент Украины уволил своего посла в Кыргызстане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358974_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422826-ru.html

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27 апреля 2017, 10:09       Комментарии

Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане. Об этом сообщается на сайте президента.
Указ об освобождении с должности Порошенко подписал вчера, 26 апреля.
"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике", - сказано в нем.
Причина увольнения в документе не указана.
Напомним, Николай Дорошенко был назначен послом в Кыргызстане в июне 2015 года. До назначения в Бишкек он занимал должность директора Первого территориального департамента министерства иностранных дел Украины.
В связи с крымским вопросом посол несколько раз вступал в полемику. В частности, в апреле прошлого года в связи с наймом граждан Кыргызстана на работу в гостиничных комплексах Крымского полуострова, посольство направило ноту протеста в МИД КР. На саммите глав государств СНГ делегацию Украины представлял лишь посол Дорошенко и во время заседания он вступил в полемику с российским президентом Владимиром Путиным. Последнее публичное выступление Дорошенко сделал в марте этого года в связи с ]поездкой депутатов Марата Аманкулова и Ирины Карамушкиной в Крым.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Москва настаивает, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, Киев отказался признать результаты референдума. Украина запретила гражданам третьих стран въезд на полуостров без согласования с украинской стороной.
Кыргызстан воздержался от голосования в ООН за резолюцию, осуждающей действия России на полуострове.

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